Fundo de investimento árabe retirou proposta de compra do Newcastle

Crédito: Newcastle não terá grandes investimentos para a próxima temporada (JAN KRUGER / POOL / AFP

O Newcastle não será mais comprado por 300 milhões de libras (R$ 2 bilhões) pelo fundo de investimento público da Arábia Saudita liderado pelo príncipe Mohammad bin Salman. O anúncio da retirada da oferta foi anunciado após diversas polêmicas envolvendo os sauditas em um contexto de pirataria da Premier League no país árabe e de ações que violam os direitos humanos.

- Durante o processo imprevisivelmente prolongado, o contrato entre o grupo de investimento e os proprietários do clube expirou e nossa tese de investimento não pôde ser sustentada sem clareza sobre em que circunstâncias a próxima temporada começará e as novas normas que surgirão para treinos, jogos e outras atividades.