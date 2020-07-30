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Fundo de investimento árabe retirou proposta de compra do Newcastle

Em nota, grupo justifica dizendo que incertezas em relação a próxima temporada foram fatores chaves. Árabes estavam atolados em polêmicas com pirataria de jogos da Inglaterra...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 12:30
Crédito: Newcastle não terá grandes investimentos para a próxima temporada (JAN KRUGER / POOL / AFP
O Newcastle não será mais comprado por 300 milhões de libras (R$ 2 bilhões) pelo fundo de investimento público da Arábia Saudita liderado pelo príncipe Mohammad bin Salman. O anúncio da retirada da oferta foi anunciado após diversas polêmicas envolvendo os sauditas em um contexto de pirataria da Premier League no país árabe e de ações que violam os direitos humanos.
- Durante o processo imprevisivelmente prolongado, o contrato entre o grupo de investimento e os proprietários do clube expirou e nossa tese de investimento não pôde ser sustentada sem clareza sobre em que circunstâncias a próxima temporada começará e as novas normas que surgirão para treinos, jogos e outras atividades.
Dessa forma, Mike Ashley, atual dono do Newcastle, deve buscar um novo comprador para que o clube volte a disputar as posições mais altas do Campeonato Inglês. Grandes nomes de jogadores e técnicos foram ligados ao clube nos últimos meses, mas todo o planejamento parece ruir e o clube deve ter pouco músculo financeiro para investir neste mercado.

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