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Fundo de investimento árabe pode comprar Olympique de Marseille

Intermediário diz que as negociações avançam progressivamente, mas atual presidente, Jacques-Henri Eyraud, nega qualquer possibilidade de negociação neste momento...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 12:52

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 12:52

Crédito: AFP
O Olympique de Marseille está prestes a ser vendido para um fundo de investimento árabe e as negociações estão em “bom caminho”, de acordo com Mohamed Ayachi Ajroundi, intermediário da transação, em entrevista para uma rádio Túnez, na Tunísia. O comprador é Mourad Boudjelall, ex-presidente do Racing Club Toulonnais, equipe de rugby da França.
- As negociações para comprar o Marseille avançam progressivamente. No caso de chegar a um acordo com eles, não assumirei a liderança do projeto. Mourad Boudjelall será o presidente, enquanto vou abrir um plano de investimento para ele, de acordo com o Conselho de Administração.
Jacques-Henri Eyraud declarou que o Olympique de Marseille não está a venda e negou qualquer possibilidade de passar o time francês para o fundo árabe. O presidente ainda enfatizou que o clube voltará a disputar uma Liga dos Campeões depois de seis anos ausentes.E MAIS:Dortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSGReal Madrid tem prioridade de compra de Achraf HakimiTécnico do Barcelona, Quique Setién, pede sacrifício de jogadoresZidane afirma que Campeonato Espanhol será decidido na reta final: 'Temos seis finais pela frente' E MAIS:

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