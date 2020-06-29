Fundo de investimento árabe pode comprar Olympique de Marseille

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O Olympique de Marseille está prestes a ser vendido para um fundo de investimento árabe e as negociações estão em “bom caminho”, de acordo com Mohamed Ayachi Ajroundi, intermediário da transação, em entrevista para uma rádio Túnez, na Tunísia. O comprador é Mourad Boudjelall, ex-presidente do Racing Club Toulonnais, equipe de rugby da França.

- As negociações para comprar o Marseille avançam progressivamente. No caso de chegar a um acordo com eles, não assumirei a liderança do projeto. Mourad Boudjelall será o presidente, enquanto vou abrir um plano de investimento para ele, de acordo com o Conselho de Administração.