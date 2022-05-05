Fundo americano oferece 1 bilhão de euros para comprar o Milan

Mais um fundo de investimentos entrou na briga para comprar o Milan. Desta vez, um grupo dos Estados Unidos fez uma nova proposta para comprar a equipe rossonera: o RedBird ofereceu cerca de 1 bilhão de euros pela aquisição do clube italiano.De acordo com a emissora inglesa SkyNews, a sociedade de investimentos americana chega para se inserir nas tratativas da Eliott, atual proprietária do Milan, com a Investcorp, do Bahrein, que fez uma proposta maior e que está mais perto de comprar o clube. o RedBird possui um capital de 4 bilhões de euros em serviços de esporte e no ano passado, adquiriu 10 do Fenway Sports Group, dono do Liverpool.