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futebol

Fundo americano oferece 1 bilhão de euros para comprar o Milan

RedBird faz proposta e entra na briga para adquirir o clube italiano...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 16:07
Mais um fundo de investimentos entrou na briga para comprar o Milan. Desta vez, um grupo dos Estados Unidos fez uma nova proposta para comprar a equipe rossonera: o RedBird ofereceu cerca de 1 bilhão de euros pela aquisição do clube italiano.De acordo com a emissora inglesa SkyNews, a sociedade de investimentos americana chega para se inserir nas tratativas da Eliott, atual proprietária do Milan, com a Investcorp, do Bahrein, que fez uma proposta maior e que está mais perto de comprar o clube. o RedBird possui um capital de 4 bilhões de euros em serviços de esporte e no ano passado, adquiriu 10 do Fenway Sports Group, dono do Liverpool.
+Veja a tabela do Campeonato Italiano
A oferta do fundo americano é de 1 bilhão de euros, cerca de 200 milhões a menos que a da Investcorp. O único ponto a ser entendido é a estrutura financeira da proposta feita pela RedBird que ainda não está clara.
Crédito: FundoamericanoentranabrigaparacompraroMilan(Foto:TizianaFABI/AFP

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