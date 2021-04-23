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futebol

Fundadores da Superliga não sofrem punições pela Uefa

Comitê Executivo da entidade se reuniu nesta sexta-feira, mas excluiu a possibilidade de eliminar Real Madrid, Chelsea e Manchester City da Champions League...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 09:44

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 09:44
Crédito: Divulgação
Os 12 clubes fundadores da Superliga não irão sofrer nenhuma punição da Uefa. O Comitê Executivo da entidade rejeitou a possibilidade de exclusão de Real Madrid, Chelsea e Manchester City da semifinal da Champions League. Além disso, não haverá banimento dos torneios continentais nos próximos anos.Alguns membros da Uefa gostariam de punir Real Madrid e Juventus, principais entusiastas do projeto que poderia abalar a Liga dos Campeões e a Europa League. Outros chefes decidiram dialogar e perdoar os espanhóis e italianos por conta da importância das duas equipes no cenário do Velho Continente.
> Veja a tabela da Champions League
A Superliga foi anunciada pelos 12 clubes fundadores no último domingo, mas foi suprimida na terça-feira após a desistência dos seis clubes ingleses. No Reino Unido, diversos torcedores protestaram contra os donos de seus clubes, o torneio e a elitização do futebol.

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