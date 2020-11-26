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Funcionários de funerária tiram fotos de Maradona morto e geram revolta na Argentina; advogado se pronuncia

Funcionários da Casa Funerária Pinier foram demitidos após exposição das fotos. Imprensa argentina, em respeito à família de Maradona, concordou em não divulgar as fotos...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 16:02

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 16:02

Crédito: ARGENTINIAN PRESIDENCY / AFP
Nem mesmo o clima de luto foi capaz de impedir uma revolta na Argentina. Após a morte de Diego Armando Maradona, funcionários da Casa Funerária Pinier tiraram fotos com o cadáver do ex-jogador com o caixão aberto. As fotos viralizaram e foram compartilhadas na internet.Um dos funcionários que aparece nas imagens, identificado como Diego Molina, foi demitido pela funerária. Logo depois, a agência pediu desculpas à família de Maradona pelo fato. Além de Molina, outros dois homens também aparecem nas imagens.
Após a exposição das fotos, o advogado de Maradona, Matías Morla, se pronunciou nas redes sociais e disse que vai tomar as medidas cabíveis.
- Dada a viralização de uma imagem de Diego em seu leito de morte, vou cuidar pessoalmente de encontrar o canalha que tirou aquela foto. Todos os responsáveis por tal ato de covardia pagarão - disse o advogado, que depois completou:
- Diego Molina é o canalha que tirou uma foto ao lado do caixão de Diego Maradona. Pela memória do meu amigo, não vou descansar enquanto não pagar por tal aberração.

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