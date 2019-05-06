Funcionário de hotel faz revelação importante sobre doping de Guerrero

O atacante Paolo Guerrero pela seleção do Peru Crédito: Fifa/Divulgação

Na reta final de 2017, Paolo Guerrero foi pego no exame antidoping em jogo da seleção peruana e acabou suspenso do futebol, ficando mais de 250 dias sem atuar. Após uma série de julgamentos e recursos, o atacante foi liberado para jogar em abril deste ano pelo Internacional, clube que o contratou em agosto do ano passado.

Apesar de o assunto ser tratado como ‘página virada’ por muitas pessoas ao redor do jogador, o programa ‘Domingo al Dia’, da jornalista Paoloa Gonzalez, retomou o caso e foi até o Swissotel, em Buenos Aires, local em que a seleção do Peru ficou concentrada para disputar a partida contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia.

De acordo com as declarações de Anthony Obando, garçom que serviu os jogadores peruanos durante a hospedagem, o camisa 9 passou mal nos dias que antecederam o confronto na La Bombonera e tem grandes chances de ter sido contaminado com resíduos de chá de coca devido a uma jarra de suco mal-lavada.

- Eu tenho certeza que a contaminação ocorreu no hotel. O Guerrero estava com febre e a nutricionista da FPF (Federação Peruana de Futebol) me pediu um chá. A jarra não foi bem lavada para colocar o líquido e o problema aconteceu - declarou durante uma conversa gravada por uma câmera escondida.

No transcorrer da reportagem, Luis Escate, ex-funcionário do hotel, afirmou que o serviço prestado no hotel não era totalmente higiênico e, por conta disso, Guerrero foi contaminado ao encostar a boca no copo para tomar o chá.