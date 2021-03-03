Fulham x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP

Nesta quinta-feira, o Fulham recebe o Tottenham em sua casa, o Craven Cottage, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que terá início às 15h (de Brasília) terá um Tottenham que busca brigar por espaço na parte alta da tabela.

Veja a tabela do InglêsO Fulham, hoje na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, não se encontra em uma situação tranquila na tabela, mas vive o seu melhor momento na temporada. Nos últimos quatro jogos, a equipe conseguiu vencer duas vezes, o que representa metade do seu número de vitória no torneio.

Contra o Tottenham, o Fulham terá um adversário muito difícil pela frente e, mesmo que tenham empatado por 1 a 1 no primeiro turno, o confronto promete ser muito complicado para a equipe da casa, que pode jogar mais fechada.

O Tottenham, por sua vez, tenta melhorar a sua situação no Campeonato Inglês. A equipe de José Mourinho já chegou a ocupar a liderança, mas hoje é apenas a oitava colocada na liga, tendo cinco pontos de distância para a zona de classificação para competições europeias.

A vitória contra o Fulham não coloca o Tottenham diretamente na briga pela Champions ou Europa League, mas pelo menos pode afastar adversários como Aston Villa e Arsenal, que seguem logo atrás. Somar três pontos nesta quinta-feira é essencial.FICHA TÉCNICAFULHAM X TOTTENHAM

Data e horário: 04/03/2021, às 15h (de Brasília)Local: Craven Cottage, em Londres (ING)Árbitro: David CooteAssistentes: Dan Cook e Nick HoptonOnde assistir: FOX Sports

FULHAM (Treinador: Scott Parker)Aréola; Kenny Tete, Andersen, Adarabioyo e Ola Aina; Cavaleiro, Reed, Lemina, Lookman e Loftus-Cheek; Josh Maja.

Desfalques: Tom Cairney (lesionado).

TOTTENHAM (Treinador: José Mourinho)Lloris; Aurier, Davinson Sánchez, Alderweireld e Reguilón; Ndombelé, Hojbjerg, Bale, Lucas e Son; Kane.