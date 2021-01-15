Fulham x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

Antes da partida, o treinador Frank Lampard elogiou o Fulham e disse que espera uma partida muito complicada.- Sempre achei que tinha uma vantagem extra. Tem uma relação diferente com os outros derbies, o Fulham às vezes esteve na Premier League, às vezes não, mas quando veio teve a sensação de querer vencer-nos. Sem torcedores, as coisas ficam um pouco difíceis, mas mentalmente, como jogadores e como clube, devemos manter a paixão pelo que este jogo significa. O Fulham está jogando bem, eles jogaram muito bem na última partida contra o Tottenham, eles poderiam ter vencido. Essa tem sido sua forma recente.