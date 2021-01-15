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futebol

Fulham x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

Blues precisam vencer para não se distanciarem da classificação para competições europeias e terão pela frente um adversário que está na zona de rebaixamento...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 13:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 13:12
Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
O Chelsea precisa vencer para voltar a pensar em competições europeias na próxima temporada. Para isso, terá pela frente o Fulham, fora de casa, neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Antes da partida, o treinador Frank Lampard elogiou o Fulham e disse que espera uma partida muito complicada.- Sempre achei que tinha uma vantagem extra. Tem uma relação diferente com os outros derbies, o Fulham às vezes esteve na Premier League, às vezes não, mas quando veio teve a sensação de querer vencer-nos. Sem torcedores, as coisas ficam um pouco difíceis, mas mentalmente, como jogadores e como clube, devemos manter a paixão pelo que este jogo significa. O Fulham está jogando bem, eles jogaram muito bem na última partida contra o Tottenham, eles poderiam ter vencido. Essa tem sido sua forma recente.
FICHA TÉCNICA
Fulham x ChelseaData e horário: 16/01/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Craven Cottage (Fulham, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Treinador: Frank Lampard)Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kovacic, Jorginho, Mount; Pulisic, Werner, Ziyech
Desfalques: N'Golo Kanté (suspenso); Christensen (dúvida).
Fulham (Treinador: Scott Parker)​Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Tete, Reid, Reed, Anguissa, Robinson; Lookman, Cavaleiro
Desfalques: Mitrovic (dúvida).

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