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futebol

Fulham fecha com ponta do RB Leipzig por empréstimo

Ademola Lookman, de 22 anos, volta ao futebol inglês após venda para o Everton em 2019...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 14:25
Crédito: Ademola Lookman teve poucas oportunidades no RB Leipzig (Divulgação/Fulham
O Fulham acertou a contratação por empréstimo do ponta inglês Ademola Lookman, que estava no RB Leipzig, da Alemanha. O negócio é válido por uma temporada.De acordo com a imprensa inglesa, o Fulham teve que pagar dois milhões de euros (R$ 13,2 mi) ao Leipzig para obter a contratação do jogador de 22 anos.
- Estou feliz pelo negócio ter sido concluído, contente por poder estar aqui e ajudar o time. Após as conversas com Scott Parker (técnico do Fulham), tive um ótimo sentimento, é a relação de trabalho que eu quero ter - disse Lookman, ao site oficial do Fulham.
Este é o retorno de Lookman ao futebol inglês. Ele pertencia ao Everton e foi vendido por 22,5 milhões de libras (R$ 163,6 mi) ao RB Leipzig na temporada anterior. Porém, só fez um jogo de liga pelo time alemão na última temporada.

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