Fulham fecha com ponta do RB Leipzig por empréstimo

Crédito: Ademola Lookman teve poucas oportunidades no RB Leipzig (Divulgação/Fulham

O Fulham acertou a contratação por empréstimo do ponta inglês Ademola Lookman, que estava no RB Leipzig, da Alemanha. O negócio é válido por uma temporada.De acordo com a imprensa inglesa, o Fulham teve que pagar dois milhões de euros (R$ 13,2 mi) ao Leipzig para obter a contratação do jogador de 22 anos.

- Estou feliz pelo negócio ter sido concluído, contente por poder estar aqui e ajudar o time. Após as conversas com Scott Parker (técnico do Fulham), tive um ótimo sentimento, é a relação de trabalho que eu quero ter - disse Lookman, ao site oficial do Fulham.