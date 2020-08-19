Fulham está interessado na contratação de Gerard Piqué

Recém promovido à Premier League, o Fulham busca por reforços. De acordo com o "Libero", o clube inglês apresentou uma proposta por Gerard Piqué, que deve deixar o Barcelona.
Após a derrota por 8 a 2 contra o Bayern de Munique, Piqué abriu as portas para uma possível saída. Josep Maria Bartomeu, presidente do clube catalão, não trata o zagueiro como inegociável e deve ser um dos que deixarão o Barça. Desde 2008 no Barcelona, Piqué atuou em 543 partidas pelo clube catalão, marcou 46 gols e deu 13 assistências.