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futebol

Fulham é eliminado para o Leeds com pênalti perdido por Rodrigo Muniz, ex-Flamengo

Atacante brasileiro perdeu o pênalti que culminou na eliminação do Fulham para o Leeds na Copa da Liga...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 18:29
Crédito: Twitter / Leeds
Nesta terça-feira, o Leeds United eliminou o Fulham da Copa da Liga Inglesa nas cobranças de pênalti após empate em 0 a 0 no tempo normal. Na cobrança decisiva, o jovem atacante brasileiro Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, desperdiçou a sua penalidade.Durante o tempo normal do confronto desta terça-feira, Leeds United e Fulham empataram sem gols em uma partida que não teve um destaque muito grande, levando a decisão entre as duas equipes da elite inglesa para as cobranças de pênalti.
Na disputa de pênaltis, o Leeds marcou seis gols com Rodrigo, Daniel James, Kalvin Phillips, Firpo, Gelhardt e McKinstry, desperdiçando dois com Dallas e Forshaw. O Fulham, por sua vez, marcou com Cavaleiro, Kebano, Hector, Mawson e Reid, desperdiçando com Onomah, Byran e Rodrigo Muniz.
O atacante brasileiro esteve em campo durante os 90 minutos do tempo normal, e acertou uma finalização no gol, que foi defendida pelo goleiro Ilan Meslier, do Leeds.
Com a vitória por 6 a 5 nos pênaltis, o Leeds conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa da Liga, e ainda aguarda o seu adversário.

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