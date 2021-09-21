Fulham é eliminado para o Leeds com pênalti perdido por Rodrigo Muniz, ex-Flamengo

Crédito: Twitter / Leeds

Nesta terça-feira, o Leeds United eliminou o Fulham da Copa da Liga Inglesa nas cobranças de pênalti após empate em 0 a 0 no tempo normal. Na cobrança decisiva, o jovem atacante brasileiro Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, desperdiçou a sua penalidade.Durante o tempo normal do confronto desta terça-feira, Leeds United e Fulham empataram sem gols em uma partida que não teve um destaque muito grande, levando a decisão entre as duas equipes da elite inglesa para as cobranças de pênalti.

Na disputa de pênaltis, o Leeds marcou seis gols com Rodrigo, Daniel James, Kalvin Phillips, Firpo, Gelhardt e McKinstry, desperdiçando dois com Dallas e Forshaw. O Fulham, por sua vez, marcou com Cavaleiro, Kebano, Hector, Mawson e Reid, desperdiçando com Onomah, Byran e Rodrigo Muniz.

O atacante brasileiro esteve em campo durante os 90 minutos do tempo normal, e acertou uma finalização no gol, que foi defendida pelo goleiro Ilan Meslier, do Leeds.