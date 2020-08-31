Fulham aumenta proposta para ter Florentino Luís, do Benfica

O Fulham segue em negociações para ter Florentino Luís. De acordo com o "Daily Mail", a nova proposta do clube inglês é de um empréstimo pagando 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões) e uma opção de compra de 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 183 milhões).

Anteriormente, o Benfica havia feito uma proposta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) no final do empréstimo, mas foi considerada muito baixa. Com apenas 21 anos, Florentino Luís tem 32 jogos pelo time principal do Benfica. Marcou um gol e deu uma assistência.