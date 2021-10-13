Frustrado, Lewandowski não descarta deixar o Bayern

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

O atacante Robert Lewandowski não descarta deixar o Bayern de Munique após a atual temporada, segundo o "Sport Bild". O centroavante polonês está insatisfeito com as recentes declarações de Hasan Salihamidzic, diretor esportivo, sobre Haaland.O dirigente afirmou que está atento ao desenvolvimento do jogador do Borussia Dortmund. Mas além deste fato, Lewandowski não está contente com sua função na equipe bávara e pede para que seja mais procurado pelo time e mais participativo no jogo coletivo.

> Veja a tabela da Bundesliga

A cúpula do Bayern de Munique entende que 2022 será um ano chave para definir o futuro do veterano. O atleta tem contrato até 2023 e poderia ser negociado ao final desta temporada para que o clube bávaro não corresse o risco de perdê-lo sem custos no futuro.