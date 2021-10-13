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futebol

Frustrado, Lewandowski não descarta deixar o Bayern

Centroavante polonês tem contrato com o clube alemão até 2023, mas está insatisfeito com recentes declarações do diretor esportivo sobre Haaland...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 12:08

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 12:08

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O atacante Robert Lewandowski não descarta deixar o Bayern de Munique após a atual temporada, segundo o "Sport Bild". O centroavante polonês está insatisfeito com as recentes declarações de Hasan Salihamidzic, diretor esportivo, sobre Haaland.O dirigente afirmou que está atento ao desenvolvimento do jogador do Borussia Dortmund. Mas além deste fato, Lewandowski não está contente com sua função na equipe bávara e pede para que seja mais procurado pelo time e mais participativo no jogo coletivo.
> Veja a tabela da Bundesliga
A cúpula do Bayern de Munique entende que 2022 será um ano chave para definir o futuro do veterano. O atleta tem contrato até 2023 e poderia ser negociado ao final desta temporada para que o clube bávaro não corresse o risco de perdê-lo sem custos no futuro.
Recentemente, havia o entendimento de que o polonês tinha o interesse em seguir na equipe alemã até 2025. No entanto, as movimentações do clube na próxima janela de transferência podem modificar o futuro do artilheiro nos próximos meses.

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