'Frouxo', 'pipoqueiro': Súmula relata xingamentos do São Paulo

- Por ter ao final da partida, adentrado ao campo de jogo e proferido as seguintes palavras com o dedo em riste: 'o que você fez é uma vergonha pro futebol, tinha que ser doze minutos de acréscimos', sendo afastado pelo policiamento - escreveu o árbitro Bruno Arleu de Araújo sobre as reclamações de Fernando Diniz.