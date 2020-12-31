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'Frouxo', 'pipoqueiro': Súmula relata xingamentos do São Paulo

Fernando Diniz e Tréllez foram expulsos depois do apito final ao reclamarem com a arbitragem. Principal queixa foi o tempo de acréscimo dado por Bruno Arleu de Araújo...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 11:01

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 11:01
- Por ter ao final da partida, adentrado ao campo de jogo e proferido as seguintes palavras com o dedo em riste: 'o que você fez é uma vergonha pro futebol, tinha que ser doze minutos de acréscimos', sendo afastado pelo policiamento - escreveu o árbitro Bruno Arleu de Araújo sobre as reclamações de Fernando Diniz.
O juiz relata também xingamentos do atacante colombiano Tréllez, que o xingou de 'frouxo' e 'pipoqueiro'.
- Por ter ao final da partida proferido as seguintes palavras em minha direção: 'você é um frouxo, pipoqueiro', sendo afastado pelo policiamento - relatou.

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