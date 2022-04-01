Freiburg x Bayern de Munique: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Neste sábado, o Bayern de Munique visita o Freiburg pela 28ª rodada da Bundesliga. O duelo será o último dos bávaros antes do jogo de ida das quartas de final da Champions League, contra o Villarreal. O confronto, no Europa Park Stadium, está marcado para às 10h30.TABELAO Bayern de Munique lidera a Bundesliga com 63 pontos e procura aumentar a vantagem à frente do Borussia Dortmund, que tem 57. Enquanto o Freiburg ocupa a quinta colocação e espera vencer para entrar no grupo que dá a classificação na fase de grupos da Champions League.
PRÉ-CHAMPIONSO confronto com o Freiburg será o último antes do jogo de ida das quartas de final da Champions League, em que o Bayern de Munique enfrenta o Villarreal. A partida de ida acontece na quarta-feira, na Espanha.FICHA TÉCNICAFreiburg x Bayern de Munique
Data e horário: 02/04/2022, às 10h30Local: Europa Park StadiumOnde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FREIBURG (Técnico: Christian Streich)Flekken; Kübler, Gulde, N. Schlotterbeck e Günter; Eggestein, Höfler; Sallai, Höler e Grifo; Demirovic.
Desfalques: Keitel e Schade (lesionados)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano e Hernandez; Kimmich, Musiala; Gnabry, Müller, Sane e Coman; Lewandowski.
Desfalques: Choupo-Moting (não relacionado).