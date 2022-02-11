Freeland aceita nova função e voltará a trabalhar com categorias de base no Botafogo de John Textor

Eduardo Freeland terá uma nova função no Botafogo, mas de algo que nem é tão novo na carreira do executivo. O atual diretor de futebol do Alvinegro agora voltará a trabalhar com categorias de base e será responsável por desenvolver o novo projeto dos times inferiores do Glorioso sobre o comando de John Textor.
O próprio empresário anunciou a mudança por meio do Twitter em uma publicação feita na noite desta quinta-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense pelo Campeonato Carioca.
Freeland viajará para Londres na semana que vem para conhecer as instalações do Crystal Palace, conhecido por ter uma das melhores estruturas de base da Inglaterra. Ele terá contato direto com John Textor e ficará responsável pelas categorias de base.
O executivo já havia feito esse papel no próprio Botafogo e no Flamengo, clube que trabalhou antes de assumir a função no futebol profissional do Alvinegro.