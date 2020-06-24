Fred pode renovar contrato com United e receber aumento salarial

Crédito: Fred está feliz no Manchester United e pode ter contrato renovado ao fim da temporada (Divulgação / Twitter

O Manchester United está prestes a renovar o contrato com o meio-campista Fred, de acordo com o “The Sun”. Contratado em 2018, a primeira temporada do brasileiro foi abaixo do esperado na Inglaterra, mas atualmente é um dos principais nomes do elenco e muito utilizado pelo técnico Solskjaer. O atleta que recebe 130 mil libras (R$ 760 mil) mensais espera um aumento salarial.

Apesar disso, um novo acordo só deve ser feito após o final da época atual para que os resultados práticos, como uma possível classificação para a Liga dos Campeões, serão alcançados ou não. Os Red Devils acreditam que ele possa ser chave para colocar o time entre os quatro primeiros colocados da Premier League, mas também sabem que podem se classificar para a maior competição de futebol do continente através da Liga Europa.