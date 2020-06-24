Fred pode renovar contrato com United e receber aumento salarial

O Manchester United está prestes a renovar o contrato com o meio-campista Fred, de acordo com o “The Sun”. Contratado em 2018, a primeira temporada do brasileiro foi abaixo do esperado na Inglaterra, mas atualmente é um dos principais nomes do elenco e muito utilizado pelo técnico Solskjaer. O atleta que recebe 130 mil libras (R$ 760 mil) mensais espera um aumento salarial.
Apesar disso, um novo acordo só deve ser feito após o final da época atual para que os resultados práticos, como uma possível classificação para a Liga dos Campeões, serão alcançados ou não. Os Red Devils acreditam que ele possa ser chave para colocar o time entre os quatro primeiros colocados da Premier League, mas também sabem que podem se classificar para a maior competição de futebol do continente através da Liga Europa.
Fred está com 27 anos e tem contrato até 2023 e está bem adaptado com a família na cidade e com o apoio do comandante. O brasileiro parecia próximo de deixar a equipe quando estava sob comando de José Mourinho. No momento, após renovação com Scott McTominay, o meio-campista parece ser o próximo da lista.E MAIS:Berbatov não poupa críticas ao ano de Guardiola na Premier LeaguePSG pode se aproveitar de má relação entre Ndombelé e José MourinhoParis Saint-Germain insiste na contratação de jovem japonês do RealJames Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sair E MAIS: