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futebol

Fred pode renovar contrato com United e receber aumento salarial

Brasileiro é peça chave no esquema de Solskjaer, titular em grande parte da temporada e os dirigentes confiam que ele pode ser capaz de colocar o time na Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 14:36

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 14:36

Crédito: Fred está feliz no Manchester United e pode ter contrato renovado ao fim da temporada (Divulgação / Twitter
O Manchester United está prestes a renovar o contrato com o meio-campista Fred, de acordo com o “The Sun”. Contratado em 2018, a primeira temporada do brasileiro foi abaixo do esperado na Inglaterra, mas atualmente é um dos principais nomes do elenco e muito utilizado pelo técnico Solskjaer. O atleta que recebe 130 mil libras (R$ 760 mil) mensais espera um aumento salarial.
Apesar disso, um novo acordo só deve ser feito após o final da época atual para que os resultados práticos, como uma possível classificação para a Liga dos Campeões, serão alcançados ou não. Os Red Devils acreditam que ele possa ser chave para colocar o time entre os quatro primeiros colocados da Premier League, mas também sabem que podem se classificar para a maior competição de futebol do continente através da Liga Europa.
Fred está com 27 anos e tem contrato até 2023 e está bem adaptado com a família na cidade e com o apoio do comandante. O brasileiro parecia próximo de deixar a equipe quando estava sob comando de José Mourinho. No momento, após renovação com Scott McTominay, o meio-campista parece ser o próximo da lista.E MAIS:Berbatov não poupa críticas ao ano de Guardiola na Premier LeaguePSG pode se aproveitar de má relação entre Ndombelé e José MourinhoParis Saint-Germain insiste na contratação de jovem japonês do RealJames Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sair E MAIS:

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