Fred perde mais um processo para o Atlético-MG na Justiça

O Atlético-MG comunicou que o processo movido por Fred, atualmente no Fluminense, foi extinto, dando mais uma vitória ao clube mineiro. Fred entrou na Justiça do Trabalho pedindo R$ 4,2 milhões por verbas não pagas pelo Atlético-MG na rescisão do contrato, em dezembro de 2017. A decisão pode ser recorrida pela defesa do atacante.

A disputa judicial entre Fred eo Galo está intensa. Em outubro passado, o Galo acionou o judiciário para "cumprimento de sentença" cobrando R$ 23 milhões do jogador, ainda pela rescisão de contrato entre o atleta e o alvinegro, em 2017. Durante a ação do Atlético, o alvinegro confessou ser devedor de R$ 1,9 milhões de verbas trabalhistas a Fred, mas queria que a dívida fosse abatida dentro da multa de R$ 10 milhões originais da rescisão com o jogador, que tinha uma cláusula que o impedia de ir para o Cruzeiro, gerando uma série de confrontos jurídicos. Fred foi derrotado em todas as instâncias, CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF, CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem), mas a execução do pagamento milionário deve se estender até o início de 2022.