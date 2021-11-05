Fransérgio, do Bordeaux, vive expectativa de primeiro duelo com PSG na França

Há pouco mais de dois meses no futebol francês, o meia Fransérgio terá o poderoso PSG pela primeira vez como adversário neste sábado (6), em duelo válido pela Ligue 1. Contratado ao Braga após boas temporadas pelo clube português com direito a títulos e muito prestígio, Fransérgio vive agora a expectativa do novo desafio e do confronto contra um dos elencos mais fortes do mundo.- A expectativa é a melhor possível. Vamos enfrentar o líder da competição e a motivação é muito grande. Fizemos uma semana de treinos muito intensa e bastante produtiva, pois sabemos da força deles. Esperamos fazer uma grande partida diante dos nossos torcedores para buscar um bom resultado dentro da nossa casa - falou o jogador.