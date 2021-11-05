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futebol

Fransérgio, do Bordeaux, vive expectativa de primeiro duelo com PSG na França

Após cinco temporadas de destaque no Braga, meia chegou como uma das principais contratações do Bordeaux
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LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 14:12

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 14:12

Crédito: Divulgação / Bordeaux
Há pouco mais de dois meses no futebol francês, o meia Fransérgio terá o poderoso PSG pela primeira vez como adversário neste sábado (6), em duelo válido pela Ligue 1. Contratado ao Braga após boas temporadas pelo clube português com direito a títulos e muito prestígio, Fransérgio vive agora a expectativa do novo desafio e do confronto contra um dos elencos mais fortes do mundo.- A expectativa é a melhor possível. Vamos enfrentar o líder da competição e a motivação é muito grande. Fizemos uma semana de treinos muito intensa e bastante produtiva, pois sabemos da força deles. Esperamos fazer uma grande partida diante dos nossos torcedores para buscar um bom resultado dentro da nossa casa - falou o jogador.
- O PSG tem jogadores de nível altíssimo e sabemos disso, mas temos que confiar no nosso potencial para entrarmos em campo e competir durante os 90 minutos. Será a primeira vez que enfrentarei o PSG e espero ajudar meus companheiros a conquistar um ótimo resultado - disse Fransérgio.
O Bordeaux vem de uma importante vitória sobre o Reims na última rodada da Ligue 1 após dois empates consecutivos contra Nantes e Lorient. A equipe tentará a sua terceira vitória na competição.

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