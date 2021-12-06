Franquia da NFL busca comprar o Leeds por valor bilionário

O Leeds pode ser adquirido pela 49ers Enterprises, dona do San Francisco 49ers, uma das franquias mais vencedoras da NFL, até 2024, segundo o "The Athletic". A empresa pode gastar cerca de 400 milhões de libras (R$ 2,9 bilhões), para ter controle total do clube da Premier League.O fundo de investimentos norte-americano começou a ter participação no Leeds em 2018, quando comprou 10% da equipe inglesa. Esse percentual cresceu para 44% atualmente com a compra de 7% de participação no clube no último mês.

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O valor de mercado do Leeds vem crescendo de forma exorbitante desde que Andrea Radrizzani comprou o clube em 2017. Na época, o italiano pagou cerca de 45 milhões de libras (R$ 335 milhões na cotação atual) e os investimentos reconduziram o time da Championship para a Premier League.

Algumas fontes disseram que o valor da compra total pode chegar até 475 milhões de libras (R$ 3,5 bilhoes). Embora o prazo até janeiro de 2024 tenha sido definida para a compra total do clube inglês, é possível que o negócio seja concretizado ainda antes.