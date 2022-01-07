Frankfurt x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Neste sábado, o Frankfurt vai receber o Borussia Dortmund pela 18ª rodada da Bundesliga. A equipe da casa se encontra dentro do G6 e busca um resultado para permanecer no grupo. Enquanto o Dortmund precisa de uma vitória para se aproximar do líder Bayern de Munique. O confronto, no Waldstadion, está marcado para às 14h30.> Confira a tabela da Bundesliga
FRANKFURTA equipe se encontra em uma boa fase e vem de quatro jogos sem perder. Em casa, o Frankfurt espera um resultado para permanecer no G6 ou avançar dentro do grupo para conseguir uma vaga às competições europeias.
BORUSSIA DORTMUNDO Dortmund vem de uma derrota para o Hertha Berlin no campeonato e precisa se recuperar. A equipe vai jogar fora de casa em busca de uma vitória para ficar mais próximo do Bayern de Munique, que abriu uma vantagem de nove pontos na liderança.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 08/01/2022, às 14h30Local: Waldstadion, em Frankfurt (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FRANKFURT (Técnico: Oliver Glasner) Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Chandler, Jakic, Sow, Kostic; Borre, Kamada; Paciencia.
Desfalques: Lindstrom, Danny da Costa, Hauge e Lenz; Aymem Barkok (seleção).
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Meunier, Hummels, Pongracic, Guerreiro; Bellingham, Can; Hazard, Brandt, Malen; Haaland.
Desfalques: Zagadou, Morey, Schmelzer e Akanji (coronavírus).