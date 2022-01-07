  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Frankfurt x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga
futebol

Frankfurt x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

O Dortmund visita o Frankfurt em busca de uma vitória para tentar colar no líder Bayern de Munique, que abriu uma boa vantagem no topo da tabela
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 15:08

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 15:08

Neste sábado, o Frankfurt vai receber o Borussia Dortmund pela 18ª rodada da Bundesliga. A equipe da casa se encontra dentro do G6 e busca um resultado para permanecer no grupo. Enquanto o Dortmund precisa de uma vitória para se aproximar do líder Bayern de Munique. O confronto, no Waldstadion, está marcado para às 14h30.> Confira a tabela da Bundesliga
FRANKFURTA equipe se encontra em uma boa fase e vem de quatro jogos sem perder. Em casa, o Frankfurt espera um resultado para permanecer no G6 ou avançar dentro do grupo para conseguir uma vaga às competições europeias.
BORUSSIA DORTMUNDO Dortmund vem de uma derrota para o Hertha Berlin no campeonato e precisa se recuperar. A equipe vai jogar fora de casa em busca de uma vitória para ficar mais próximo do Bayern de Munique, que abriu uma vantagem de nove pontos na liderança.FICHA TÉCNICA
Frankfurt x Borussia DortmundBundesliga - 18ª rodada
Data e horário: 08/01/2022, às 14h30Local: Waldstadion, em Frankfurt (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FRANKFURT (Técnico: Oliver Glasner) Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Chandler, Jakic, Sow, Kostic; Borre, Kamada; Paciencia.
Desfalques: Lindstrom, Danny da Costa, Hauge e Lenz; Aymem Barkok (seleção).
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Meunier, Hummels, Pongracic, Guerreiro; Bellingham, Can; Hazard, Brandt, Malen; Haaland.
Desfalques: Zagadou, Morey, Schmelzer e Akanji (coronavírus).
Crédito: Frankfurt e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado pela Bundesliga (Foto: Ina Fassbender/POOL/AFP)

