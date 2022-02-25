Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Bayern de Munique viu Borussia Dortmund se aproximar na tabela de classificação e tem sequência de jogos complicados pelo Campeonato Alemão...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 12:48

O Bayern de Munique viaja para encarar o Frankfurt neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. O clube bávaro tem seis pontos de vantagem para o Dortmund na liderança e conta com Lewandowski para superar o adversário.SEQUÊNCIA CHAVE- Os próximos cinco jogos do campeonato são importantes. Jogar em Frankfurt não é fácil, pois o clube possui uma boa relação com os torcedores, mas é uma tarefa chave - disse Julian Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique.
MOMENTO RUIMApesar do Frankfurt ser um adversário complicado, o clube vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Alemão e ocupa apenas a 10ª colocação na tabela. No entanto, o Bayern sofreu uma derrota para o Bochum na última vez que atuou fora de seus domínios.
FICHA TÉCNICA:Frankfurt x Bayern de Munique
Data e horário: 26/2/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FRANKFURT (Técnico: Oliver Glasner)Trapp; Tuta, Hinteregger e N'Dicka; Chandler, Hrustic, Sow e Lenz; Lindstrom e Kostic; Borré
Desfalques: Kristijan Jakic, Daichi Kamada, Diant Ramaj, Ragnar Ache e Gonçalo Paciencia (machucados)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Ulreich; Pavard, Upamecano, Sule e Richards; Kimmich e Sabitzer; Gnabry, Sane e Musiala; Lewandowski
Desfalques: Alphonso Davies, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Manuel Neuer, Corentin Tolisso e Lucas Hernández (machucado). Thomas Muller (Covid-19)
Crédito: BayernconfianopoderiodeLewandowskiparasuperaroFrankfurt(Foto:MICHAELAREHLE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados