Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

O Bayern de Munique viaja para encarar o Frankfurt neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. O clube bávaro tem seis pontos de vantagem para o Dortmund na liderança e conta com Lewandowski para superar o adversário.SEQUÊNCIA CHAVE- Os próximos cinco jogos do campeonato são importantes. Jogar em Frankfurt não é fácil, pois o clube possui uma boa relação com os torcedores, mas é uma tarefa chave - disse Julian Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique.
MOMENTO RUIMApesar do Frankfurt ser um adversário complicado, o clube vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Alemão e ocupa apenas a 10ª colocação na tabela. No entanto, o Bayern sofreu uma derrota para o Bochum na última vez que atuou fora de seus domínios.
Frankfurt x Bayern de Munique
Data e horário: 26/2/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FRANKFURT (Técnico: Oliver Glasner)Trapp; Tuta, Hinteregger e N'Dicka; Chandler, Hrustic, Sow e Lenz; Lindstrom e Kostic; Borré
Desfalques: Kristijan Jakic, Daichi Kamada, Diant Ramaj, Ragnar Ache e Gonçalo Paciencia (machucados)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Ulreich; Pavard, Upamecano, Sule e Richards; Kimmich e Sabitzer; Gnabry, Sane e Musiala; Lewandowski
Desfalques: Alphonso Davies, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Manuel Neuer, Corentin Tolisso e Lucas Hernández (machucado). Thomas Muller (Covid-19)