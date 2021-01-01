Frankfurt x Bayer Leverkusen; onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação / Site oficial do Bayer Leverkusen

Após ser derrotado pelo Bayern e perder a liderança da Bundesliga, o Bayer Leverkusen volta a campo neste sábado diante do Frankfurt, às 11h30 (horário de Brasília). Os vice-líderes esperam dormir na primeira colocação do Campeonato Alemão e colocar pressão na equipe bávara que só joga no domingo.Baterias novas

- Conseguimos recarregar as baterias durante a semana. É claro que a derrota para o Bayern nos incomodou muito, mas jogamos muito bem na primeira fase da temporada. Temos que estar muito concentrados desde o início do ano. Jogar em Frankfurt nunca é fácil, perdemos na última campanha e espero um jogo difícil - disse Peter Bosz, técnico do Leverkusen.

Boa campanha

O Leverkusen decepcionou no último ano e não conseguiu se estabelecer entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Alemão. Antes da derrota para o Bayern, a equipe estava invicta na Bundesliga e atualmente possui o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa do torneio. O time deve tomar cuidado com André SIlva, artilheiro do Frankfurt com nove gols.

FICHA TÉCNICA:Frankfurt x Bayer Leverkusen

Data e horário: 2/1/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Waldstadion, em Frankfurt (ALE)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:FRANKFURT (Técnico: Adi Hütter)Trapp; Abraham, Hasebe e Hinteregger; Durm, Sow, Rode e Kostic; Kamada; Barkok e André Silva

Desfalques: Felix Irorere, Jetro Willems e Ragnar Ache (machucados).

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Peter Bosz)Hradecky; Dragovic, Tah, Tapsoba e Jedvaj; Wirtz, Baumgartlinger e Amiri; Bailey, Schick e Diaby.