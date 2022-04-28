Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Frankfurt vence West Ham e larga na frente na semi da Europa League

Knauff abriu o placar para os alemães logo no primeiro minuto, Michail Antonio deixou tudo igual e Kamada garantiu a vitória do time de Frankfurt no jogo de ida da semifinal...
28 abr 2022 às 18:55

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:55

O Eintracht Frankfurt venceu o West Ham por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Londres, e largou na frente na briga por um lugar na decisão da Europa League. Knauff abriu o placar para os alemães logo no primeiro minuto, Michail Antonio deixou tudo igual, mas Kamada garantiu a vitória do time de Frankfurt.
O Eintracht precisa agora apenas de um empate para garantir a classificação para a grande decisão. O segundo duelo acontece na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Deutsche Bank Park.
Com apenas 49 segundos, o Eintracht abriu o placar. Borré dominou na lateral da área e cruzou no segundo poste para Knauff tocar de cabeça para abrir o marcador.
O empate do West Ham veio aos 20 minutos. Lanzini cobrou falta para a área, Zouma desviou de cabeça e Antonio completou para a meta.
O Frankfurt marcou o segundo aos nove minutos da segunda etapa. Sow finalizou para boa defesa do goleiro Areola, que cedeu o rebote nos pés de Kamada, que ampliou.
Crédito: Eintracht Frankfurt venceu o West Ham no Estádio Olímpico de Londres (Foto: Glyn KIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados