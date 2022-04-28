Frankfurt vence West Ham e larga na frente na semi da Europa League

O Eintracht Frankfurt venceu o West Ham por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Londres, e largou na frente na briga por um lugar na decisão da Europa League. Knauff abriu o placar para os alemães logo no primeiro minuto, Michail Antonio deixou tudo igual, mas Kamada garantiu a vitória do time de Frankfurt.
> Confira a tabela da Europa League
O Eintracht precisa agora apenas de um empate para garantir a classificação para a grande decisão. O segundo duelo acontece na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Deutsche Bank Park.
Com apenas 49 segundos, o Eintracht abriu o placar. Borré dominou na lateral da área e cruzou no segundo poste para Knauff tocar de cabeça para abrir o marcador.
O empate do West Ham veio aos 20 minutos. Lanzini cobrou falta para a área, Zouma desviou de cabeça e Antonio completou para a meta.
O Frankfurt marcou o segundo aos nove minutos da segunda etapa. Sow finalizou para boa defesa do goleiro Areola, que cedeu o rebote nos pés de Kamada, que ampliou.