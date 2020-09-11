Frank Rijkaard recusa convite para assumir a seleção holandesa

Crédito: AFP

De acordo com o 'Telegraaf', Frank Rijkaard recusou convite para assumir a seleção holandesa. Ainda segundo a publicação, treinador foi convidado pela federação para suceder Ronald Koeman no comando da Holanda, que ainda procura um substituto para dar sequência ao projeto para a Eurocopa 2021 e Copa do Mundo 2022.

No entanto, o ex-jogador rejeitou o cargo, que ocupou entre 1998 e 2000, após o Mundial disputado na França. Vale lembrar que Ronaldo Koeman deixou o posto, após aceitar uma proposta para assumir o Barcelona, que passa por uma de suas maiores crises políticas e esportivas.Com isso, Dwight Lodeweges, que era auxiliar do holandês, assumiu como treinador interino nas duas primeiras rodada da Liga das Nações. Nas partidas, a Holanda derrotou a Polônia por 1 a 0, mas perdeu para a Itália pelo mesmo placar, no Grupo 1 da competição. No dia 11 de outubro, a seleção volta a campo contra a Bósnia.