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Frank Rijkaard recusa convite para assumir a seleção holandesa

De acordo com o 'Telegraaf', treinador foi convidado para suceder Ronald Koeman no comando da Holanda, mas rejeitou o cargo, que ocupou entre os anos de 1998 e 2000...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 19:03
Crédito: AFP
De acordo com o 'Telegraaf', Frank Rijkaard recusou convite para assumir a seleção holandesa. Ainda segundo a publicação, treinador foi convidado pela federação para suceder Ronald Koeman no comando da Holanda, que ainda procura um substituto para dar sequência ao projeto para a Eurocopa 2021 e Copa do Mundo 2022.
No entanto, o ex-jogador rejeitou o cargo, que ocupou entre 1998 e 2000, após o Mundial disputado na França. Vale lembrar que Ronaldo Koeman deixou o posto, após aceitar uma proposta para assumir o Barcelona, que passa por uma de suas maiores crises políticas e esportivas.Com isso, Dwight Lodeweges, que era auxiliar do holandês, assumiu como treinador interino nas duas primeiras rodada da Liga das Nações. Nas partidas, a Holanda derrotou a Polônia por 1 a 0, mas perdeu para a Itália pelo mesmo placar, no Grupo 1 da competição. No dia 11 de outubro, a seleção volta a campo contra a Bósnia.
Desta forma, Rijkaard não voltará à beira do campo, já que está ausente do trabalho de treinador desde 2013, quando deixou a seleção da Arábia Saudita. aos 57 anos, parece que o ex-jogador não pretende retomar a carreira, já que nem um convite para reassumir a seleção de seu país o seduziu.

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