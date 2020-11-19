Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Frank Lampard revela desgastes desde que se tornou treinador

Técnico do Chelsea não faz mais jantares ou reuniões familiares em dias de jogos e disse que o período atual é muito mais desgastante do que quando era jogador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 09:58

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 09:58

Crédito: Lampard se priva de reuniões familiares em dias de derrotas (AFP
Em entrevista ao podcast “Eddie Hearn: No passion, No point”, o técnico Frank Lampard explicou a dificuldade que é ser treinador de futebol. Para o técnico do Chelsea, o trabalho o consome mais do que o período em que foi jogador e explica que em dias de jogos não há jantares em família por conta da possibilidade de ser derrotado em uma partida.
- Não organizamos jantar ou qualquer tipo de reunião após os jogos em caso do pior acontecer, porque se perdermos, sou um pesadelo. Eu não posso evitar, é parte do trabalho. Um técnico tem 50 problemas por dia. É muito desgastante e eu amo isso. O que você precisa é de uma família compreensiva.O inglês também revelou um pouco das dificuldades que encontra no trabalho e como o desgaste é diferente do que nos tempos em que era apenas um atleta.
- Percebo que é muito mais difícil do que jogar em termos de consumo. Tive que colocar meu ego de lado e dizer que poderia arruinar o que construí em 13 anos, pois se não der certo, eu serei julgado severamente. Estou tão motivado que meu maior medo sou eu mesmo.
Frank Lampard foi o técnico que mais conseguiu investir nesta janela de transferências em meio a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Em seu segundo ano no comando dos Blues, o ídolo do clube tem a missão de brigar por títulos na temporada, sendo o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões os principais objetivos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados