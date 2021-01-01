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futebol

Frank Lampard revela casos de Covid-19 em membros do Chelsea

No entanto, nenhum jogador está contaminado e confronto contra o Manchester City, marcado para este domingo, está mantido. Novos testes serão feitos nesta sexta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2021 às 13:27

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 13:27

Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
O técnico Frank Lampard revelou que o Chelsea tem casos de Covid-19 no clube, mas que os contaminados não fazem parte do time de futebol. Com isso, o comandante acredita que a partida contra o Manchester City, marcada para este domingo, possa ser mantida. No entanto, o inglês não sabe até quando a bola poderá seguir rolando.- Não me deram a chance do jogo ser adiado, estou apenas ciente da situação e neste momento terá jogo. Nós sabemos que o Manchester City teve alguns casos positivos e nós também tivemos, mas não no nosso elenco de jogadores e este é o panorama atual.
> Veja a tabela da Premier League
Lampard também comentou sobre a possibilidade da Premier League ser interrompida, como aconteceu no primeiro semestre de 2020, e afirmou que a prioridade é cuidar da saúde de todos os envolvidos com o jogo.
- Parece que a situação será avaliada jogo a jogo. São tempos incertos. Eu entendo se você ama futebol, ama assistir diversas partidas em casa, mas a segurança é primordial. A Premier League e os clubes fizeram todo o possível para manter o ambiente o mais seguro possível, mas estamos descobrindo que nem sempre é fácil fazer isso quando as pessoas vão para casa, saem dos prédios e os números de casos estão aumentando, especialmente em Londres.
O Manchester City, rival do Chelsea neste domingo, teve o duelo contra o Everton adiado e sem nova data para acontecer. Diversas personalidades do futebol divergem quanto ao tema de paralisar o futebol inglês novamente ou não. Nenhuma decisão oficial foi tomada pelo governo ou pelas autoridades do esporte.

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