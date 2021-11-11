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futebol

Frank Lampard está próximo de acertar com clube da Premier League

Ex-comandante do Chelsea é o nome mais cotado para assumir o Norwich e tentar livrar os Canários do rebaixamento para a Championship nesta temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2021 às 13:21

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 13:21

Crédito: Frank Lampard pode acertar ida para o Norwich (AFP
O nome de Frank Lampard é o mais cotado para assumir o comando do Norwich por conta da saída de Daniel Farke, segundo o "Daily Mail". O ex-comandante do Chelsea teve conversas com a diretoria dos Canários e pode encaminhar sua ida a qualquer momento.Caso aceite o cargo, Lampard terá a difícil missão de livrar a equipe verde e amarela do rebaixamento. Sob comando do ex-técnico alemão, o clube conquistou apenas uma vitória no último dia seis de novembro, mas ocupa a lanterna da Premier League com apenas cinco pontos somados.
> Veja a tabela da Premier League
O ex-meia da Inglaterra está sem clube desde janeiro, quando foi despedido dos Blues, e aguarda um novo projeto para assumir. O jovem treinador também soma em seu currículo uma passagem positiva pelo Derby County em que quase levou o clube à elite do futebol local.
Além de Lampard, o nome de Dean Smith, demitido recentemente do Aston Villa, também é especulado na imprensa inglesa, mas é apontado com menos força.

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