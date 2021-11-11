Frank Lampard está próximo de acertar com clube da Premier League

O nome de Frank Lampard é o mais cotado para assumir o comando do Norwich por conta da saída de Daniel Farke, segundo o "Daily Mail". O ex-comandante do Chelsea teve conversas com a diretoria dos Canários e pode encaminhar sua ida a qualquer momento.Caso aceite o cargo, Lampard terá a difícil missão de livrar a equipe verde e amarela do rebaixamento. Sob comando do ex-técnico alemão, o clube conquistou apenas uma vitória no último dia seis de novembro, mas ocupa a lanterna da Premier League com apenas cinco pontos somados.