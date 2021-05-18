Frank Lampard é favorito para assumir Crystal Palace

Frank Lampard é o nome mais especulado pela imprensa inglesa para assumir o cargo de treinador do Crystal Palace na próxima temporada. O ex-técnico do Chelsea pode substituir Roy Hodgson, de 73 anos, que deixa a equipe londrina ao final desta temporada.Em comunicado, o veterano afirmou que quer se afastar do rigor e da exigência da Premier League após mais de quatro décadas trabalhando. Com isso, as partidas contra o Arsenal, nesta quarta-feira, e Liverpool, no domingo, serão as últimas do ex-comandante da Inglaterra.
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As casas de apostas no Reino Unido apontam Lampard como favorito, uma vez que o treinador está sem clube desde janeiro, quando foi demitido do cargo nos Blues. Após uma boa primeira temporada, o inglês decepcionou os fãs com desempenhos e resultados irregulares.
No entanto, ainda não há nenhuma informação sobre uma proposta oficial ao ex-meia da seleção inglesa. Enquanto isso, o Palace foca em tentar terminar sua campanha no Campeonato Inglês de forma digna apesar dos duelos complicados que tem pela frente.