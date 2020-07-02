Frank Lampard cobra mentalidade extra dos jogadores do Chelsea

Crédito: Lampard cobrou melhor postura mental dos atletas do Chelsea (AFP

Após a derrota para o West Ham por 3 a 2 com gol de Yarmolenko no final da partida, o técnico Frank Lampard lamentou o resultado e disse que erros semelhantes têm acontecido ao longo da temporada e atrapalhado o Chelsea em seu objetivo final. A equipe se mantém no G-4, mas apenas dois pontos na frente de Manchester United e Wolverhampton.

- Tem sido uma boa temporada, mas tem tido tantos momentos como esse. Se você comete um ou dois erros, você encoraja o adversário. Jogadores têm que mostrar uma mentalidade extra para vencer esses jogos. Eu vejo esse grupo de perto, vemos grandes jogos. Temos momentos em que há oportunidade de capitalizar e essa é a diferença no momento.