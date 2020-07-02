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futebol

Frank Lampard cobra mentalidade extra dos jogadores do Chelsea

Técnico disse que equipe poderia ter vencido West Ham, mas que momentos de desatenção tem acontecido ao longo de toda a temporada e prejudicado o clube...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 14:38

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:38

Crédito: Lampard cobrou melhor postura mental dos atletas do Chelsea (AFP
Após a derrota para o West Ham por 3 a 2 com gol de Yarmolenko no final da partida, o técnico Frank Lampard lamentou o resultado e disse que erros semelhantes têm acontecido ao longo da temporada e atrapalhado o Chelsea em seu objetivo final. A equipe se mantém no G-4, mas apenas dois pontos na frente de Manchester United e Wolverhampton.
- Tem sido uma boa temporada, mas tem tido tantos momentos como esse. Se você comete um ou dois erros, você encoraja o adversário. Jogadores têm que mostrar uma mentalidade extra para vencer esses jogos. Eu vejo esse grupo de perto, vemos grandes jogos. Temos momentos em que há oportunidade de capitalizar e essa é a diferença no momento.
Apesar de cobrar atenção dos seus atletas, o técnico inglês elogiou seus jogadores e disse que a equipe teve oportunidade de sair com os três pontos. Os Blues voltam a campo nesta sábado para encarar o Watford, outro rival que está na briga para se distanciar da zona de rebaixamento, e o confronto promete ser difícil.

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