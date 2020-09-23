Frank de Boer é o novo técnico da seleção da Holanda

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou nesta quarta-feira (23) que Frank de Boer é o novo técnico da seleção do país. O contrato do treinador vai até o fim da Copa de 2022, que será realizada em dezembro.Frank de Boer já inicia imediatamente nas funções e vai estar no banco de reservas na partida amistosa contra o México, no dia 7 de outubro, e nos duelos da Liga das Nações contra a Bósnia e a Itália, nos dias 11 e 14 do próximo mês, respectivamente. Esta será a primeira experiência de Frank de Boer como treinador de uma seleção. Como jogador, o ex-zagueiro foi importantíssimo na história da Laranja Mecânica. Ao todo, foram 112 jogos com a camisa da Holanda, com 13 gols marcados - Frank chegou à semifinal da Copa de 1998 como titular.