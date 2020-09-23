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futebol

Frank de Boer é o novo técnico da seleção da Holanda

Ex-zagueiro estava sem clube desde a demissão do Atlanta United, em julho deste ano. Contrato vai até o fim da Copa do Mundo de 2022...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:37

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 14:37
Crédito: Marco Bertorello / AFP
A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou nesta quarta-feira (23) que Frank de Boer é o novo técnico da seleção do país. O contrato do treinador vai até o fim da Copa de 2022, que será realizada em dezembro.Frank de Boer já inicia imediatamente nas funções e vai estar no banco de reservas na partida amistosa contra o México, no dia 7 de outubro, e nos duelos da Liga das Nações contra a Bósnia e a Itália, nos dias 11 e 14 do próximo mês, respectivamente. Esta será a primeira experiência de Frank de Boer como treinador de uma seleção. Como jogador, o ex-zagueiro foi importantíssimo na história da Laranja Mecânica. Ao todo, foram 112 jogos com a camisa da Holanda, com 13 gols marcados - Frank chegou à semifinal da Copa de 1998 como titular.
Como técnico, Frank de Boer teve passagens pelo Ajax, na Inter de Milão e no Crystal Palace antes de assumir os americanos do Atlanta United, em 2018. A equipe da MLS foi a última de De Boer antes da seleção holandesa - o treinador foi demitido em julho de 2020 e estava sem clube.

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