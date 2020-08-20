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futebol

Frank de Boer acredita no trabalho de Ronald Koeman no Barcelona

Ex-jogador afirma que holandês tem uma ideia clara de jogo e que possui semelhanças com Louis Van Gaal, mas atenta para o momento complicado que o clube vive...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 08:56

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 08:56

Crédito: AFP
Frank de Boer, ex-jogador e amigo de Ronald Koeman, comentou a chegada do novo técnico do Barcelona aos microfones da rádio “Onda Cero”. O holandês acredita que chegou a hora do colega treinar a equipe catalã e afirmou que o clube precisa passar por uma reestruturação, além de afirmar que o ex-comandante da seleção nacional não tem medo de deixar pesos pesados no banco.
- O Barcelona não ganhou nada este ano e o que tem que melhorar é ganhar, por isso é um bom momento para entrar, mas tem que tomar grandes decisões sobre quem tem que sair e quem tem que ficar. É uma decisão difícil, mas tenho confiança nele.De Boer elogiou a visão de futebol de Koeman, disse que o compatriota entende que o momento defensivo em grupo é muito importante, que não irá atacar como louco e o comparou a Louis Van Gaal.
- Acredito que se parece com Van Gaal. Direto, claro em suas decisões e não tem dúvidas sobre sua tática e seus jogadores. Não tem medo de deixar os bons jogadores no banco se não funcionarem bem.
Ronald Koeman foi anunciado na última quarta-feira como novo técnico do Barcelona e terá a difícil missão de levantar o clube em uma de suas piores crises financeira e esportiva. Um dos primeiros passos a decidir é quem irá ficar, quem irá sair e quem irá chegar para compor o elenco blaugrana para a próxima temporada.

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