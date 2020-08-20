Frank de Boer acredita no trabalho de Ronald Koeman no Barcelona

Crédito: AFP

Frank de Boer, ex-jogador e amigo de Ronald Koeman, comentou a chegada do novo técnico do Barcelona aos microfones da rádio “Onda Cero”. O holandês acredita que chegou a hora do colega treinar a equipe catalã e afirmou que o clube precisa passar por uma reestruturação, além de afirmar que o ex-comandante da seleção nacional não tem medo de deixar pesos pesados no banco.

- O Barcelona não ganhou nada este ano e o que tem que melhorar é ganhar, por isso é um bom momento para entrar, mas tem que tomar grandes decisões sobre quem tem que sair e quem tem que ficar. É uma decisão difícil, mas tenho confiança nele.De Boer elogiou a visão de futebol de Koeman, disse que o compatriota entende que o momento defensivo em grupo é muito importante, que não irá atacar como louco e o comparou a Louis Van Gaal.

- Acredito que se parece com Van Gaal. Direto, claro em suas decisões e não tem dúvidas sobre sua tática e seus jogadores. Não tem medo de deixar os bons jogadores no banco se não funcionarem bem.