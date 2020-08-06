Franco Fragapane posta vinda ao Brasil e deve fechar com o Fortaleza

Crédito: Reprodução/Instagram @fraga2610

Caso nenhum elemento de última hora surja para atrapalhar as negociações, o mais novo reforço para a equipe do Fortaleza deve vir do futebol argentino.

Em meio a conversas que estariam em caráter mais avançado do clube para com o atacante Franco Fragapane, do Talleres, o atleta usou as suas redes sociais para postar uma imagem onde aparecer dentro do avião com a palavra "Partindo" ao lado de uma bandeira do Brasil.

Com isso, a tendência é que o jogador de 27 anos de idade revelado nas categorias de base do Boca Juniors passe pelos tradicionais exames médicos e seja devidamente oficializado pelo Leão do Pici nos canais oficiais.

Pensando na questão financeira, a ideia é de contratá-lo por empréstimo até dezembro desse ano em vínculo com direito a prorrogação automática de dois meses (pensando no fim do Brasileirão) e a opção de compra no final do acordo.