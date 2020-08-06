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futebol

Franco Fragapane posta vinda ao Brasil e deve fechar com o Fortaleza

Atacante ligado ao Talleres-ARG faz parte da lista de reforços pretendida pelo Leão do Pici e estaria apenas pelos exames médicos para a assinatura do contrato de empréstimo...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 18:08

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 18:08

Crédito: Reprodução/Instagram @fraga2610
Caso nenhum elemento de última hora surja para atrapalhar as negociações, o mais novo reforço para a equipe do Fortaleza deve vir do futebol argentino.
Em meio a conversas que estariam em caráter mais avançado do clube para com o atacante Franco Fragapane, do Talleres, o atleta usou as suas redes sociais para postar uma imagem onde aparecer dentro do avião com a palavra "Partindo" ao lado de uma bandeira do Brasil.
Com isso, a tendência é que o jogador de 27 anos de idade revelado nas categorias de base do Boca Juniors passe pelos tradicionais exames médicos e seja devidamente oficializado pelo Leão do Pici nos canais oficiais.
Pensando na questão financeira, a ideia é de contratá-lo por empréstimo até dezembro desse ano em vínculo com direito a prorrogação automática de dois meses (pensando no fim do Brasileirão) e a opção de compra no final do acordo.
Além de Boca e Talleres, Fragapane tem em seu currículo profissional passagens por Elche e Celta de Vigo, ambos da Espanha, além de outras equipes no futebol argentino como Arsenal de Sarandí e Unión.

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