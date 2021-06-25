Franco Foda, técnico da Áustria, analisa duelo contra a Itália: 'Temos 10% de chances, mas vamos tentar'

Crédito: Handout / UEFA / AFP

Após a classificação para o mata-mata da Eurocopa com a segunda melhor campanha do Grupo C, a Áustria terá um confronto casca grossa nas oitavas de finais. Neste sábado, a seleção austríaca terá nada menos do que a Itália, seleção com a melhor campanha da primeira fase, pela frente na disputa por uma vaga nas quartas de finais. O duelo acontece no Estádio de Wembley, às 16h (de Brasília).

Nesta sexta, dia que antecede a partida, o treinador da Áustria, Franco Foda, concedeu entrevista coletiva e foi 'sincerão' ao falar sobre as chances de sua equipe na partida em Wembley.

+ VEJA A TABELA DA EUROCOPA E SIMULE RESULTADOS

- Sabemos que somos os azarões, e é difícil avaliar nossas reais possibilidades na partida. Mas mesmo só com 10% de chances, nós ainda podemos fazer muita coisa e tentar - afirmou.

Foda ainda falou se fará alguma mudança especial na equipe que vinha atuando na fase de grupos por ter um jogo contra a melhor equipe da competição.