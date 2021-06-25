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futebol

Franco Foda, técnico da Áustria, analisa duelo contra a Itália: 'Temos 10% de chances, mas vamos tentar'

Comandante da seleção austríaca falou, em coletiva, sobre o confronto deste sábado...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 18:19
Crédito: Handout / UEFA / AFP
Após a classificação para o mata-mata da Eurocopa com a segunda melhor campanha do Grupo C, a Áustria terá um confronto casca grossa nas oitavas de finais. Neste sábado, a seleção austríaca terá nada menos do que a Itália, seleção com a melhor campanha da primeira fase, pela frente na disputa por uma vaga nas quartas de finais. O duelo acontece no Estádio de Wembley, às 16h (de Brasília).
Nesta sexta, dia que antecede a partida, o treinador da Áustria, Franco Foda, concedeu entrevista coletiva e foi 'sincerão' ao falar sobre as chances de sua equipe na partida em Wembley.
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- Sabemos que somos os azarões, e é difícil avaliar nossas reais possibilidades na partida. Mas mesmo só com 10% de chances, nós ainda podemos fazer muita coisa e tentar - afirmou.
Foda ainda falou se fará alguma mudança especial na equipe que vinha atuando na fase de grupos por ter um jogo contra a melhor equipe da competição.
- Claro que você sempre pensa nisso, mesmo depois de boas atuações. A Itália tem um estilo de jogo diferente, por isso é importante considerar. Mas você pode assumir que não haverá muitas mudanças desde o último jogo. Mas talvez haja alguns ajustes táticos; como trabalhamos com a bola e fora dela - finalizou.

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