Francisco Trincão acredita na permanência de Messi no Barcelona

Crédito: German Parga / Barcelona

Apesar do pouco tempo de casa, Francisco Trincão, ponta do Barcelona, acredita que Messi irá permanecer no clube por muitos anos. Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, o português disse que o argentino é um bom companheiro dentro do vestiário culé e não crê nos rumores de uma possível ida ao Manchester City.

- Vejo Messi tranquilo no vestiário e sempre com vontade de treinar. Acredito que vamos seguir desfrutando de Leo por muito tempo no Barcelona.O jovem também deu sua versão sobre a eterna comparação entre Messi e Cristiano Ronaldo, uma vez que tem a oportunidade de dividir os bastidores com os dois maiores craques do século XXI.

- O melhor que possuem é que sempre querem ganhar. Também são grandes líderes e ajudam os companheiros.