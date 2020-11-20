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futebol

Francisco Trincão acredita na permanência de Messi no Barcelona

Jovem português também evitou comparação entre craque argentino e Cristiano Ronaldo, mas elogiou o perfil vencedor de ambos os atletas com quem divide vestiário...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 10:13

LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 10:13
Crédito: German Parga / Barcelona
Apesar do pouco tempo de casa, Francisco Trincão, ponta do Barcelona, acredita que Messi irá permanecer no clube por muitos anos. Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, o português disse que o argentino é um bom companheiro dentro do vestiário culé e não crê nos rumores de uma possível ida ao Manchester City.
- Vejo Messi tranquilo no vestiário e sempre com vontade de treinar. Acredito que vamos seguir desfrutando de Leo por muito tempo no Barcelona.O jovem também deu sua versão sobre a eterna comparação entre Messi e Cristiano Ronaldo, uma vez que tem a oportunidade de dividir os bastidores com os dois maiores craques do século XXI.
- O melhor que possuem é que sempre querem ganhar. Também são grandes líderes e ajudam os companheiros.
Trincão está em sua primeira oportunidade no clube catalão e busca conquistar seu espaço no elenco dirigido pelo técnico Ronald Koeman. Até o momento, o português não conseguiu aparecer na equipe titular em nenhuma oportunidade, mas já entrou em nove partidas entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões.

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