Francis espera grande estadual no Coimbra e elogia clube mineiro

Crédito: Francis irá jogar o Campeonato Mineiro (Divulgação

O atacante Francis, com passagens pelo São Bento, futebol português e japonês, hoje no Coimbra, afirmou que a expectativa de todos é de que a equipe faça um grande estadual neste ano de 2021. Para o jogador, a meta do elenco é ter intensidade máxima durante a disputa.

Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021

- Nosso elenco tem evoluído muito no dia a dia e isso é importante. Vamos continuar trabalhando muito para que possamos fazer um grande estadual neste ano. Todos estão muito focados e motivados para isso - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃOSegundo Francis, a estrutura do clube é muito boa.