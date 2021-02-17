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futebol

Francis espera grande estadual no Coimbra e elogia clube mineiro

Atacante já defendeu Botafogo-SP, São Bento e Albirex
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Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 16:14
Crédito: Francis irá jogar o Campeonato Mineiro (Divulgação
O atacante Francis, com passagens pelo São Bento, futebol português e japonês, hoje no Coimbra, afirmou que a expectativa de todos é de que a equipe faça um grande estadual neste ano de 2021. Para o jogador, a meta do elenco é ter intensidade máxima durante a disputa.
Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
- Nosso elenco tem evoluído muito no dia a dia e isso é importante. Vamos continuar trabalhando muito para que possamos fazer um grande estadual neste ano. Todos estão muito focados e motivados para isso - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃOSegundo Francis, a estrutura do clube é muito boa.
- O Coimbra é um clube que está crescendo e vai continuar evoluindo ao longo dos anos. Tenho certeza disso. A estrutura aqui é fantástica e isso ajuda muito - disse o atacante.

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