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futebol

Francis assina com o Coimbra Sports e está ansioso com o projeto do clube

Atacante que já passou pelo São Bento, futebol de Portugal e do Japão espera ter um bom ano no novo clube e diz estar feliz com a decisão que tomou para a carreira...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 15:40

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:40

Crédito: Divulgação
O atacante Francis está de novo clube em 2021, o jogador ex-Botafogo-SP, São Bento e Albirex, do Japão, assinou com o Coimbra Sports para a temporada e diz estar motivado com a nova oportunidade, pois a estrutura do clube não deixa a desejar e um projeto que muito bom que pode render frutos no futuro.>Confira o chaveamento do Campeonato Mineiro 2021​- Quando recebi o convite do Coimbra não pensei muito. É um clube organizado, com uma ótima estrutura e que vem crescendo. Tenho certeza que faremos um grande ano em 2021. Vou trabalhar muito para ajudar o grupo dentro e fora de campo para conquistarmos nossos objetivos na temporada - disse o atacante.O clube também espera fazer um bom Campeonato Mineiro e chamar atenção dos grandes clubes do estado, de acordo com Francis, as contratações que estão sendo feitas podem fazer o clube ter um grande ano.
- Nossa ideia é fazer um grande estadual esse ano, competitivo e de muita intensidade. O elenco que vem sendo montado é muito forte e isso motiva bastante - completou Francis.

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