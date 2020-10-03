  • Francês: Recém promovido, Lens vence e assume segundo lugar. Com gol de Dante, Nice bate o Nantes
Francês: Recém promovido, Lens vence e assume segundo lugar. Com gol de Dante, Nice bate o Nantes

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 18:21

Crédito: Kakuta abriu o placar para o Lens em cobrança de pênalti (Divulgação/Twitter do Lens
O início de Campeonato Francês tem mostrado uma grata surpresa: o Lens. O time que subiu da Segunda Divisão, venceu a quarta partida em seis rodadas e pulou para a vice-liderança do campeonato, atrás apenas do Rennes, nos critérios de desempate. Sensação francesaA nova vitória foi diante do tradicional e maior campeão nacional, Saint-Étienne. O resultado começou a ser construído na primeira etapa. Gael Kakuta, de pênalti, abriu o placar para o Lens. Depois do intervalo, os donos da casa só mataram o jogo aos 36, com o gol marcado por Florian Sotoca.
Vice-líder com 13 pontos, o Lens vai visitar o Lille, no próximo dia 17. O Saint-Étienne joga na mesma data, em casa, diante do Nice. A equipe verde e branco ocupa o sexto lugar na tabela, com dez pontos. ​Dante ajuda em vitória do Nice​Próximo adversário do Saint-Étienne, o Nice jogou neste sábado e se deu bem, com um toque brasileiro. A equipe recebeu o Nantes e quem abriu o placar para os donos da casa foi o zagueiro Dante. Os visitantes até tentaram reagir, com gol de pênalti de Imrân Louza, mas Khéphrem Thuram garantiu a vitória do clube rubro-negro.
Com os três pontos, o Nice ocupa a décima posição, com dez. O Nantes é o décimo quinto, com cinco pontos e vai enfrentar o Brest, em casa.

