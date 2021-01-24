Francês: Lyon goleia o Saint-Étienne fora de casa, e segue na cola do PSG

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Sem dó nem piedade. O Lyon visitou o Saint-Etienne para o Dérbi dos Rhône-Alpes, um dos maiores clássicos da França, e o time de Rudi Garcia passou por cima do maior campeão nacional. Sem Lucas Paquetá, suspenso, mas com os brasileiros Bruno Guimarães, Thiago Mendes e Marcelo, os Leões venceram por 5 a 0. O zagueiro, inclusive, marcou dois gols. Kadewere e Bouanga (gol contra) completaram.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsKadewere abriu o placar aos 15 minutos depois de cobrança de escanteio e bola que sobrou na pequena área. O zagueiro Marcelo ampliou aos 35 com uma bela cabeçada após Léo Dubois cobrar falta na medida dentro da grande área.

Na etapa final, o Lyon seguiu em cima, e Marcelo fez o terceiro mais uma vez de cabeça e novamente em falta cobrada por Léo Dubois. Kadewere fez o quarto limpando a marcação dentro da área, enquanto Bouanga fez gol contra após cruzamento de Depay e fechou a goleada.

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