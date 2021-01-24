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futebol

Francês: Lyon goleia o Saint-Étienne fora de casa, e segue na cola do PSG

Com Lucas Paquetá suspenso, mas com outros brasileiros em ação, Lyon faz cinco na equipe alviverde e segue vivo na briga pelo título nacional após vitória em clássico...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 19:53

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 19:53

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP
Sem dó nem piedade. O Lyon visitou o Saint-Etienne para o Dérbi dos Rhône-Alpes, um dos maiores clássicos da França, e o time de Rudi Garcia passou por cima do maior campeão nacional. Sem Lucas Paquetá, suspenso, mas com os brasileiros Bruno Guimarães, Thiago Mendes e Marcelo, os Leões venceram por 5 a 0. O zagueiro, inclusive, marcou dois gols. Kadewere e Bouanga (gol contra) completaram.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsKadewere abriu o placar aos 15 minutos depois de cobrança de escanteio e bola que sobrou na pequena área. O zagueiro Marcelo ampliou aos 35 com uma bela cabeçada após Léo Dubois cobrar falta na medida dentro da grande área.
Na etapa final, o Lyon seguiu em cima, e Marcelo fez o terceiro mais uma vez de cabeça e novamente em falta cobrada por Léo Dubois. Kadewere fez o quarto limpando a marcação dentro da área, enquanto Bouanga fez gol contra após cruzamento de Depay e fechou a goleada.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon, que chegou aos 43 pontos e está a dois do líder PSG, encara o Bordeaux, em casa, na sexta-feira. O Saint-Étienne, por sua vez, encara o Nice, fora de casa, no domingo.

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