Francês: Luiz Araújo marca no fim, Lille empata com o Montpellier e dá chance para PSG diminuir vantagem

Dos males, o menor. Na abertura da 33ª rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Montpellier nesta sexta-feira e as equipes empataram em 1 a 1 no Estádio Pierre-Mauroy. Andy Delort abriu o placar para os visitantes e o brasileiro Luiz Araújo, ex-São Paulo, empatou no final.
O que se viu no segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa por parte do Lille e o time de Christophe Galtier foi recompensado no final. O brasileiro Luiz Araújo, que entrou aos 31 minutos, recebeu cruzamento de Çelik, dominou com estilo e acertou belíssimo chute de três dedos para empatar.
Com o resultado, o líder Lille chega aos 70 pontos e pode ver o PSG encostar na liderança. Caso o time parisiense vença o Saint-Étienne na rodada, a equipe capital pula para 69 pontos, a cinco jogos do fim do Campeonato Francês. O Montpellier, com o empate, continua na oitava posição, agora com 47 pontos.
Na próxima rodada, o Lille encara o Lyon, enquanto o Montpellier enfrenta o Nice.