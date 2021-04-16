Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Francês: Luiz Araújo marca no fim, Lille empata com o Montpellier e dá chance para PSG diminuir vantagem
futebol

Francês: Luiz Araújo marca no fim, Lille empata com o Montpellier e dá chance para PSG diminuir vantagem

Ex-jogador do São Paulo entra no segundo tempo e precisa de nove minutos para fazer lindo gol de três dedos. Empate pode fazer o Lille ficar apenas um ponto à frente do PSG...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 18:46

LanceNet

Dos males, o menor. Na abertura da 33ª rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Montpellier nesta sexta-feira e as equipes empataram em 1 a 1 no Estádio Pierre-Mauroy. Andy Delort abriu o placar para os visitantes e o brasileiro Luiz Araújo, ex-São Paulo, empatou no final.
O que se viu no segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa por parte do Lille e o time de Christophe Galtier foi recompensado no final. O brasileiro Luiz Araújo, que entrou aos 31 minutos, recebeu cruzamento de Çelik, dominou com estilo e acertou belíssimo chute de três dedos para empatar.
Com o resultado, o líder Lille chega aos 70 pontos e pode ver o PSG encostar na liderança. Caso o time parisiense vença o Saint-Étienne na rodada, a equipe capital pula para 69 pontos, a cinco jogos do fim do Campeonato Francês. O Montpellier, com o empate, continua na oitava posição, agora com 47 pontos.
Na próxima rodada, o Lille encara o Lyon, enquanto o Montpellier enfrenta o Nice.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados