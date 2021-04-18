Francês: Lucas Paquetá joga bem e dá mais uma assistência, Depay marca duas vezes e Lyon vence o Nantes

O Lyon segue vivo na briga pelo título do Campeonato Francês. Neste domingo, o time de Rudi Garcia visitou o Nantes e venceu por 2 a 1, com mais uma grande atuação de Lucas Paquetá. Depay marcou os dois gols do time visitante, enquanto Pallois descontou para o time amarelo.
No segundo tempo, os donos da casa conseguiram diminuir depois de cobrança de escanteio pela direita. Kolo Muani subiu bonito, mas parou em grande defesa de Anthony Lopes. No rebote, o zagueiro Pallois apareceu sozinho para completar para o fundo das redes.
Com o resultado, o Lyon chegou aos 67 pontos e está a quatro do líder Lille. O Nantes, por sua vez, é o vice-lanterna, com 28 pontos. Na próxima rodada, o Lyon encara o Lille, enquanto o Nantes enfrenta o Strasbourg.
