France Football divulga os trinta finalistas da Bola de Ouro; veja os nomes

Crédito: DIVULGAÇÃO/FRANCE FOOTBALL

A revista francesa France Football divulgou, nesta sexta-feira, os 30 finalistas do Prêmio Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do mundo no ano. Entre os nomes presentes na lista, destacam-se Messi, CR7, cinco jogadores do Chelsea, campeão da Champions League e Neymar, único brasileiro entre os candidatos. Veja a tabela da Champions League

Além da premiação do Bola de Ouro, a France Football também conta com o Troféu Kopa para o melhor sub-21 do mundo, o Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro do mundo - Ederson é o único brasileiro da lista - e, por fim, a Bola de Ouro feminina.