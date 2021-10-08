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France Football divulga os trinta finalistas da Bola de Ouro; veja os nomes

Trinta jogadores foram indicados como finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo por revista francesa nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 14:45

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 14:45

Crédito: DIVULGAÇÃO/FRANCE FOOTBALL
A revista francesa France Football divulgou, nesta sexta-feira, os 30 finalistas do Prêmio Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do mundo no ano. Entre os nomes presentes na lista, destacam-se Messi, CR7, cinco jogadores do Chelsea, campeão da Champions League e Neymar, único brasileiro entre os candidatos. Veja a tabela da Champions League
Além da premiação do Bola de Ouro, a France Football também conta com o Troféu Kopa para o melhor sub-21 do mundo, o Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro do mundo - Ederson é o único brasileiro da lista - e, por fim, a Bola de Ouro feminina.
VEJA OS TRINTA FINALISTAS (ORDEM DE ANÚNCIO)Riyad Mahrez - Manchester CityN'golo Kanté - ChelseaErling Braut Haaland - Borussia DortmundLeonardo Bonucci - JuventusMason Mount - ChelseaHarry Kane - TottenhamGianluigi Donnarumma - PSGKarim Benzema - Real MadridRaheem Sterling - Manchester CityNicolò Barella - Inter de MilãoLionel Messi - PSGBruno Fernandes - Manchester UnitedPedri - BarcelonaLuka Modric - Real MadridGiorgio Chiellini - JuventusKevin De Bruyne - Manchester CityNeymar - PSGRúben Dias - Manchester CityLautaro Martínez - Inter de MilãoSimon Kjaer - MilanRobert Lewandowski - Bayern de MuniqueJorginho - ChelseaMohamed Salah - LiverpoolCésar Azpilicueta - ChelseaRomelu Lukaku - ChelseaCristiano Ronaldo - Manchester UnitedGerard Moreno - VillarrealPhil Foden - Manchester CityKylian Mbappé - PSGLuis Suárez - Atlético de Madrid

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