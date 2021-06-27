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França x Suíça: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Atual campeã mundial, Les Bleus querem se recuperar do vice-campeonato na última Eurocopa. Jogo pelas oitavas de final contra a Suíça acontece nesta segunda, às 16h...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 15:14
Crédito: JONATHAN NACKSTRAND, FABRICE COFFRINI / AFP
Depois do vice-campeonato continental na última Eurocopa, a França vai em busca do título na atual edição. Nesta segunda-feira, a bicampeã mundial encara a Suíça pelas oitavas de final do torneio de seleções, na Arena Nacional, em Bucareste, na Romênia. A bola rola às 16h (de Brasília).
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaFRANÇAUma das favoritas ao título, a França chega para o mata-mata da Eurocopa com somente uma vitória na fase de grupos. Embora candidato ao título, o técnico Didier Deschamps pregou respeito à Suíça antes da partida.
- A Suíça é uma equipe bem estruturada e tem um bom potencial ofensivo com Seferovic, Embolo e Shaqiri. Não devemos subestimá-los. Teremos de fazer tudo o que pudermos para garantir que teremos sorrisos em nossos rostos no final da partida. O calor em Budapeste (contra Portugal) teve um impacto. Tivemos um dia extra entre os jogos, cinco, em vez do que quatro, enquanto nossos oponentes tiveram oito dias, o que é melhor. Também está quente aqui, mas um pouco mais fácil de lidar - disse Deschamps.
SUÍÇAA Suíça chega para o duelo como franco atirador. Antes da partida, o técnico Vladimir Petkovic afirmou que sua equipe terá dificuldades e só conseguirá avançar se a França não estiver em um bom dia.
- Contra uma equipe como a França, se ambos dermos 100%, o que fizermos não será suficiente. Eles terão de ceder 80% e temos de tirar o máximo partido disso. Com experiências difíceis você ganha experiência. No jogo das oitavas de final do Euro 2016 contra a Polônia, nós merecíamos progredir e, nas disputas de pênaltis, você precisa ter sorte. Aprendemos com aquele jogo e também com a derrota para a Suécia na Copa do Mundo de 2018. Temos apenas um objetivo: jogar bem contra a França e tentar seguir em frente - disse Petkovic.
+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os temposFICHA TÉCNICA
França x SuíçaEurocopa - Oitavas de final
Data e horário: 28/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Arena Nacional, em Bucareste (ROM)Árbitro: Fernando Andres Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Yamil Bonfa (ARG)Transmissão: SporTV
Apesar de ser sul-americano, o árbitro argentino Fernando Rapallini será o responsável pela partida. Juntamente com seus auxiliares compatriotas, eles fazem parte de um processo de intercâmbio entre Conmebol e Uefa. Na Copa América, o juiz espanhol Gil Manzano, além dos assistentes Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez, representam a Europa.
FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Varane, Lenglet e Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann e Rabiot; Mbappé e Benzema.
SUÍÇA (Técnico: Vladimir Petkovic)Sommer; Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber e Shaqiri; Embolo e Seferovic.

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