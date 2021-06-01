França x País de Gales: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Visando a Eurocopa, que começa no dia 11 de junho, França e País de Gales se enfrentam nesta quarta-feira em amistoso preparatório. O duelo acontece na cidade de Nice, no Estádio Allianz Riviera, às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela da EurocopaAntes do jogo, o goleiro Hugo Lloris, que vestirá a braçadeira de capitão pela centésima vez antes no duelo contra o País Gales, elogiou o adversário e disse que sua equipe não terá jogo fácil.

- Em geral, é uma equipe muito forte com a mentalidade britânica: jogadores que se esforçam muito para vestir a camisa do seu país. Conheço bem três jogadores (Ben Davies, Joe Rodon e Gareth Bale). O País de Gales também é um dos semifinalistas da último Euro. Eles são muito eficazes em lances de bola parada. Na frente, têm grandes talentos com Bale e Ramsey, Será preciso humildade se não quisermos ser surpreendidos - disse Lloris.

Antes do jogo, Robert Page disse que o duelo contra a França será um ótimo teste para a Eurocopa, mas que seu foco é na estreia da competição, contra a Suíça.

- É um ótimo teste para nós. Nosso foco está na Suíça no primeiro jogo do torneio. Estes dois amistosos vão nos ajudar a conseguir nosso melhor onze para a estreia contra a Suíça - disse Page.

+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"FICHA TÉCNICA

França x País de GalesAmistoso

Data e horário: 02/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Allianz Riviera, em Nice (FRA)Onde assistir: TNT e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Leo Dubois, Koundé, Lenglet e Digne; Rabiot, Sissoko, Dembélé, Griezmann e Lemar; Benzema.