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França x Finlândia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Time de Didier Deschamps lidera seu grupo na competição de qualificação para a Copa do Mundo, mas vem de dois empates seguidos e já começa a ser questionada...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 14:26
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Depois de dois empates nas últimas rodadas das Eliminatórias Europeias, a França busca reencontrar o caminho das vitórias. Nesta terça-feira, a equipe de Didier Deschamps encara a Finlândia, pela sexta rodada da competição. O jogo, válido pelo Grupo D, acontece no Groupama Stadium, às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022FRANÇAApesar de estar na liderança do Grupo D, com nove pontos, a França tem três empates (dois nas últimas duas rodadas) e apenas duas vitórias. Buscando reencontrar o caminho das vitórias, a Les Bleus conta com o apoio do seu torcedor para espantar a má fase.
FINLÂNDIAA Finlândia, por sua vez, está em segundo lugar, com cinco pontos conquistados, mas tem dois jogos a menos. Ou seja, neste momento, a equipe de Markku Kanerva depende apenas de si para assumir a liderança de sua chave.
+ Confira a repercussão da suspensão da partida entre Brasil e Argentina na imprensa internacional!FICHA TÉCNICA
França x FinlândiaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo D - 6ª Rodada​Data e horário: 07/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)Árbitro: Deniz Aytekin (ALE)Assistentes: Christian Dietz (ALE) e Dominik Schaal (ALE)Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Léo Dubois, Varane, Kimpembe e Digne; Rabiot, Veretout e Pogba; Griezmann, Benzema e Martial.
FINLÂNDIA (Técnico: Markku Kanerva)Hradecky; Vaisanen, Arajuuri e O'Shaughnessey; Alho, Valakari, Kamara, Taylor e Uronen; Pohjanpalo e Teemu Pukki.

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