França x Bulgária: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Nesta terça-feira, a Seleção Francesa enfrenta a Seleção Búlgara no Stade de France, na cidade de Saint-Denis, em seu último amistoso antes do início da Eurocopa. O confronto terá início às 16:10h (de Brasília), e serve como um teste importante para a França.

Veja a tabela da EurocopaA França chega no amistoso contra a Bulgária após uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o País de Gales. Em seu último teste antes da Eurocopa, em que se encontra no 'grupo da morte', os franceses buscam mais uma vitória para seguir em um caminho positivo.

- Este amistoso encerra a segunda fase de preparação. No próximo, entraremos na competição. Não pode ser uma revisão do time, mas ainda tenho a oportunidade de fazer seis mudanças, já que enfrentei o País de Gales. Devido à expulsão de um jogador galês, houve muito pouca dificuldade. Felizmente, durante o treinamento existem dificuldades. Isto permite trabalhar, discutir situações com os jogadores, corrigir certas coisas… Esta equipa búlgara terá uma resposta e sempre há coisas a melhorar como a complementaridade de movimentos ou substituições defensivas. - disse o treinador da França, Didier Deschamps.

Fora da Eurocopa após não se classificar nas Eliminatórias da competição, a Seleção Búlgara não consegue uma vitória desde novembro de 2020, quando bateu Gibraltar. Contra a França, buscam fazer um teste contra uma potente seleção.

- Com o treinador durante a qualificação para o Euro, evoluímos em diferentes padrões. Temos jogadores muito bons no grupo. Isso não garante o sucesso, será preciso trabalhar e insistir para ir longe. Mas uma coisa é certa, temos um grupo muito bom - disse Kanté, estrela da França.FICHA TÉCNICAFRANÇA x BULGÁRIA

Data e horário: 08/06/2021, às 16:10h (de Brasília)Local: Stade de France, em Saint-Denis (FRA)Árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)Assistentes: Polychronis Kostaras (GRE) e Lazaros Dimitriadis (GRE)Onde assistir: Estádio TNT Sports

FRANÇA (Treinador: Didier Deschamps)Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernández; Kanté, Pogba e Rabiot; Griezmann, Mbappé e Benzema.