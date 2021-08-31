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França x Bósnia e Herzegovina: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Após decepcionar na Eurocopa, atuais campeões mundiais buscam mais uma vitória na qualificação para a Copa do Mundo de 2022 jogando diante do seu torcedor em Estrasburgo...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 15:22

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:22

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Chegou a hora da bola voltar a rolar para as Eliminatórias Europeias rumo à Copa do Mundo de 2022. Nesta quarta-feira, a França, atual campeã mundial, recebe a Bósnia e Herzegovina, em jogo da quarta rodada do Grupo D. O jogo acontece no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022FRANÇADepois de decepcionar na Eurocopa e cair nas oitavas de final para a Suíça, a França tenta dar a volta por cima nas Eliminatórias. Líder do Grupo D com duas vitórias e um empate, os atuais campeões buscam a vitória para encaminhar a classificação. Antes do jogo, o técnico Didier Dechamps falou sobre a partida.
- Seria muito fácil dizer que tudo vai ficar bem porque eu falei ou o presidente falou. Queremos o máximo de controle possível com uma equipe capaz de criar problemas para o adversário. A opção é sempre essa. Queremos vencer amanhã, vocês conhecem os jogadores, mas queremos manter a nossa força e a nossa determinação para fazer bem as coisas juntos - disse Deschamps.
+ França venceu a Bósnia e Herzegovina na terceira rodada por 1 a 0. Clique aqui e relembre como foi!
BÓSNIA E HERZEGOVINACom apenas um ponto em duas partidas disputadas, a Bósnia tem dura missão em busca da primeira vitória nas Eliminatórias. Antes da partida, o atacante Edin Dzeko, principal nome da equipe de Ivaylo Petev, falou que será um jogo difícil, especialmente por jogar diante dos torcedores franceses.
- A França tem muito mais qualidades individuais do que a nossa equipe, é mais fácil para eles fazerem as diferenças dentro de campo. Vai ser difícil jogar diante os seus torcedores. Eles querem garantir a classificação e o primeiro lugar - disse Dzeko.
+ Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA
França x Bósnia e HerzegovinaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - Europa Grupo D - 4ª Rodada​Data e horário: 01/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA)Árbitro: Sandro Schärer (SUI)Assistentes: Stephane De Almeida (SUI) e Bekim Zogaj (SUI)Transmissão: Space e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba, Tolisso, Coman, Griezmann e Mbappé; Benzema
BÓSNIA E HERZEGOVINA (Técnico: Ivaylo Petev)Sehic; Hadzikadunic, Ahmedhodzic e Sanicanin; Cipetic, Pjanic, Cimirot, Gojak e Kolasinac; Krunic e Dzeko.

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