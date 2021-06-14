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futebol

França x Alemanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Campeãs mundiais de 2014 e 2018 se enfrentam na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, no último dia da primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 14:15

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:15

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND, PATRIK STOLLARZ / AFP
Chegou a hora do jogo mais esperado da primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa. Nesta terça-feira, França e Alemanha fazem suas estreias no duelo das últimas campeãs mundiais. O duelo acontece na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, às 16h (de Brasília).
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaFRANÇAAtual campeã mundial, a França quer apagar a lembrança do vice-campeonato em 2016, quando foi derrotada para Portugal. Com uma geração forte, a Les Bleus chega empolgada para a Eurocopa. Antes do jogo, o técnico Didier Deschamps falou o que espera da partida.
- É um jogo massivo para começar. É um jogo massivo para nós, mas também para os alemães, visto que ambos estamos entre as principais seleções europeias. O objetivo é ser eficaz nas duas áreas, pois é aí que o jogo será decidido - disse Deschamps.
ALEMANHACom uma campanha melancólica na Copa do Mundo de 2018, a Alemanha quer reviver o protagonismo de 2014. Na última competição de Joachim Löw, que deixará a seleção e será substituído por Hansi Flick, o treinador disse que enfrentar a a França na estreia será complicado.
- A França tem a equipe mais adaptável do mundo. Sabemos como joga, mas é quase impossível prever. Temos uma boa dinâmica na nossa equipe, o ambiente é muito bom. Se utilizarmos os nossos pontos fortes corretamente, podemos entrar nesta partida com confiança - disse Löw.
+ Duelos LANCE! Quem é melhor: França ou Alemanha? Escolha e vote por posição!+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
FICHA TÉCNICA
França x AlemanhaEurocopa - Grupo F - Rodada 1
Data e horário: 15/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)Assistentes: Juan Carlos Yuste (ESP) e Roberto Alonso Fernández (ESP)Transmissão: SporTV
FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernández; Pogba, Kanté e Rabiot; Griezmann, Benzema e Mbappé.
ALEMANHA (Técnico: Joachim Löw)Neuer; Ginter, Hummels e Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos e Gosens; Havertz, Müller e Gnabry.

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