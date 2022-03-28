futebol

França x África do Sul: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Já classificada, a atual campeã mundial enfrenta à África do Sul, que está fora da Copa, em jogo amistoso entre as seleções
...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 16:25
Nesta terça-feira, a França recebe a África do Sul para a disputa de um amistoso. Já classificada, a seleção francesa enfrenta a África do Sul, que foi eliminada e não estará na Copa do Mundo no Qatar. O confronto, no Pierre-Mauroy, está marcado para às 16h15.ELIMINATÓRIASA França garantiu a vaga na Copa do Mundo ficando em primeiro lugar do Grupo D das Eliminatórias Europeias. Enquanto a África do Sul não conseguiu a classificação nas eliminatórias africana e está fora da Copa do Mundo de 2022.
COMO CHEGAM AS EQUIPESEm preparação para a Copa, a França disputou um amistoso contra a Costa do Marfim na última sexta-feira e venceu de virada por 2 a 1. Já a África do Sul, jogou contra a Guiné, também na sexta-feira, e ficou no empate sem gols.FICHA TÉCNICAFrança x África do Sul
Data e horário: 29/03/2022, às 16h15Local: Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Koundé, Varane e Hernández; Tchouameni, Pogba, Coman e Theo Hernández; Griezmann; Mbappé e Giroud.
ÁFRICA DO SUL (Técnico: Hugo Bross)Mothwa; Mudau, Xulu, Sibisi e Mashego; Mvala, Monare; Dolly, Foster e Shandu; Makgopa.
Crédito: França entra em campo nesta terça-feira em jogo amistoso (Foto: Nicolas Tucat/AFP

