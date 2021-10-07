França vira nos acréscimos, vence a Bélgica e se classifica para a final da Nations League

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Nesta quinta-feira, a França protagonizou uma grande virada ao vencer a Bélgica por 3 a 2 na semifinal da Nations League. Com gols de Benzema, Mbappé e Theo Hernández, os franceses venceram os belgas, que marcaram com Carrasco e Lukaku, aos 46 do segundo tempo, classificando-se para a final da Nations League.ABRIU O PLACAROs belgas conseguiram o seu primeiro gol apenas no final da primeira etapa, quando conseguiram concluir uma grande rodada de pressão contra os franceses. Aos 37 minutos de jogo, Yannick Carrasco fez o primeiro gol do confronto.

AMPLIOUCom uma blitz, a Bélgica seguiu no ataque contra a França no minuto seguinte ao seu primeiro gol. Logo depois, aos 40 minutos de partida, os belgas conseguiram ampliar a sua vantagem com gol marcado por Romelu Lukaku após assistência de De Bruyne.

EMPATENa segunda etapa, a França começou a sua reação no ataque contra os belgas a partir dos 17 minutos. A dupla Mbappé-Benzema fez o primeiro gol francês, com o atacante do Real Madrid colocando a bola dentro das redes. Aos 24 minutos, o atacante do PSG deixou tudo igual em cobrança de pênalti.

VIRADAApós empatar o jogo, a França seguiu no ataque, mas encontrou um grande susto aos 43 minutos, quando Lukaku marcou para a Bélgica em lance anulado pelo VAR. Na sequência, aos 46 minutos, Theo Hernández aproveitou cruzamento de Pavard desviado pela zaga, dominou e soltou um petardo, sem chances para Courtois, para dar a virada para os franceses.